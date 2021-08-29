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При обстреле окраин Донецка украинскими силовиками ранения получил мирный житель

, 21:46 Источник: РИА Новости

При обстреле окраин Донецка украинскими силовиками ранения получил мирный житель
pixabay.com

Окраины Донецка сегодня, 29 августа, подверглись обстрелу со стороны силовиков Украины. В результате ранения получил мирный житель.

Информацией о произошедшем поделился представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Он подчеркнул, что обстрел велся в вечернее время. Огонь силовики открыли по поселку шахте “Трудовская”.

Пострадавшим в результате обстрела оказался мирный житель 1962 года рождения. Отмечается, что его увезли в городскую больницу № 14. По словам представителя ведомства, если говорить о предварительном диагнозе пострадавшего, то речь идет об осколочном ранении мягких тканей левого локтевого сустава, верхней трети левого плеча, поясничной области слева.

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