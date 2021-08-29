В Великобритании общее число случаев заражения COVID-19 превысило 6,7 млн
29 августа 2021, 21:28
На территории Соединенного Королевства за 24 часа специалисты обнаружили 33196 носителей коронавирусной инфекции. Такими цифрами поделилось правительство этой страны.
Отмечается, что за весь период пандемии коронавирусной инфекции в Великобритании подтвердили 6 731 423 случая заражения COVID-19. Кроме того, за истекшие сутки в стране зафиксировали 61 летальный исход пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает RT. С начала пандемии в Великобритании скончались 132 437 носителей COVID-19.
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