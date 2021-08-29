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В Великобритании общее число случаев заражения COVID-19 превысило 6,7 млн

, 21:28

В Великобритании общее число случаев заражения COVID-19 превысило 6,7 млн
pixabay.com

На территории Соединенного Королевства за 24 часа специалисты обнаружили 33196 носителей коронавирусной инфекции. Такими цифрами поделилось правительство этой страны.

Отмечается, что за весь период пандемии коронавирусной инфекции в Великобритании подтвердили 6 731 423 случая заражения COVID-19. Кроме того, за истекшие сутки в стране зафиксировали 61 летальный исход пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает RT. С начала пандемии в Великобритании скончались 132 437 носителей COVID-19.

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