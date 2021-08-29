Агентство Reuters сообщило о произведенном военном ударе в Кабуле американцами

Соединенные Штаты осуществили военный удар в афганской столице. Данная информация поступила от агентства Reuters.
В своем материале оно ссылается на двух чиновников из США. В сообщении агентства говорится, что “США произвели военный удар в Кабуле”. Источники подчеркнули, что американцы тем самым намеревались ударить по предполагаемым боевикам “Исламского государства - Вилаят Хорасан” (запрещенная в России террористическая организация).
Напомним, что ранее в столице Афганистана прозвучал взрыв. В полицейском управлении Кабула отметили, что взрыв произошел в результате ракетного удара по одному из домов близ столичного аэропорта. Телеканал Al-Jazeera сообщил, что жертвой случившегося стал ребенок, трое получили травмы.
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