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Очевидцы сообщают об очередном взрыве в Кабуле, который стал результатом ракетного удара

, 15:59

Очевидцы сообщают об очередном взрыве в Кабуле, который стал результатом ракетного удара
Фото: cоцсети

В Кабуле прогремел новый взрыв, а в районе аэропорта слышится стрельба. Очевидцы сообщают, что взрыв стал результатом ракетного удара, а снаряд попал в жилой дом возле аэропорта имени Хамида Карзая.

О количестве жертв пока не сообщается, но афганский журналист Муджахид Андараби написал, что при взрыве в жилом доме в Кабуле погиб ребенок.

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Публикация от stiripesurse.ro (@stiripesurse)

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