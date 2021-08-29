Bloomberg сообщило об угрозе космических запусков в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в США

NASA и United Launch Alliance были вынуждены объявить, что откладывают запуск очередного спутника, призванного наблюдать за нашей планетой. Причиной тому стала все большая потребность госпиталей Соединенных Штатов в кислороде для инфицированных COVID-19.
По данным Bloomberg, космические запуски в США оказались под угрозой в связи с растущим количеством зараженных коронавирусной инфекцией пациентов и необходимостью перенаправить поставки жидкого кислорода в лечебные учреждения с космических стартовых площадок.
Сложная ситуация в этом плане наблюдается в американском штате Флорида. Именно на его территории находится космодром NASA. Ричард Крейг, занимающий должность вице-президента по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США, заявил, что “люди превыше всего”.
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