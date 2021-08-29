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Французы устроили пикники возле пустующих ресторанов, где требуют «ковидные паспорта»

, 15:16

Французы устроили пикники возле пустующих ресторанов, где требуют «ковидные паспорта»
Фото: skyscrapercity.com

Во Франции рестораны стали требовать у посетителей "ковидные паспорта", и жители решили выразить свой протест весьма необычным способом. Они устроили пикники прямо на тротуаре возле кафе и баров.

В итоге - рестораны пусты, а улицы заполнены свободными и счастливыми семьями, обедающими вместе. О вспышке коронавирусной инфекции после подобной акции никто не сообщал.

Напомним, массовые демонстрации протестов против ограничительных мер начались по всей Европе и далеко не всегда они закончиваются мирно.

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