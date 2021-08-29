Аргументы Недели → В мире 13+

29 августа 2021, 15:00

Фото: pixabay

В Японии больше нет неприкасаемых - босса якудзы казнят впервые в истории страны. И это серьезный шаг властей, который меняет расстановку сил в общественно-политической жизни.

Речь идёт о 74-летнем боссе якудзы Сатору Номуру. Глава преступного синдиката «Кудо-кай», орудовавшего на юго-западе страны, был признан виновным в заказном убийстве и трех нападениях на людей. Это первый в истории Японии случай, когда высокопоставленного гангстера приговорили к смерти.

Члены якудза долгое время были в Японии неприкасаемыми. Какие бы средства они не использовали, их считали необходимым злом для обеспечения порядка на улицах и быстрого решения не совсем законных конфликтов. Однако в последние десятилетия закон ужесточили, на фоне снижения темпов развития экономики уменьшилась и социальная терпимость рядовых японцев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости