В Японии задержали россиянина за нелегальный въезд на территорию страны

Представитель генконсульства РФ в Саппоро сообщил о задержании россиянина за нелегальный въезд на территории Хоккайдо с Курильских островов. Ведутся разбирательства.
«В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд»,- пояснили в ведомстве.
Выясняется, как россиянин попал на территорию Японии. В генконсульстве отметили, что, скорее всего, задержанного за нелегальный въезд в Японию депортируют.
Согласно данным издания «Hokkaido» гражданин РФ не соответствует требованиям для наделения его статусом беженца. Ему не будут выдавать разрешение на пребывание в стране. На следующей неделе мужчина будет передан генеральному консульству в Саппоро, а затем России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.