В Японии задержали россиянина за нелегальный въезд на территорию страны

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29 августа 2021, 07:35 Источник: РИА Новости

наручники, фото: Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Представитель генконсульства РФ в Саппоро сообщил о задержании россиянина за нелегальный въезд на территории Хоккайдо с Курильских островов. Ведутся разбирательства.

«В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд»,- пояснили в ведомстве.

Выясняется, как россиянин попал на территорию Японии. В генконсульстве отметили, что, скорее всего, задержанного за нелегальный въезд в Японию депортируют.

Согласно данным издания «Hokkaido» гражданин РФ не соответствует требованиям для наделения его статусом беженца. Ему не будут выдавать разрешение на пребывание в стране. На следующей неделе мужчина будет передан генеральному консульству в Саппоро, а затем России.

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