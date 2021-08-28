Во Франции к акциям против санпропусков присоединились 160 000 человек

Участниками манифестаций против санитарных пропусков сегодня, 28 августа, во Франции стали порядка 160 000 граждан. Данная информация поступила от телеканала BFMTV, который в своем материале ссылается на МВД страны.
Отмечается, что протестующие собираются на улицах по всей Франции, выступая против санитарных пропусков, уже седьмую по счету субботу. В стране намеревались провести свыше 200 акций протеста. Несколько прошли в столице.
В МВД страны подчеркнули, что участниками демонстраций в минувшую субботу стали свыше 175 000 человек, 14 августа на улицах собрались примерно 215 000. Санитарные пропуска на территории Франции начали действовать в обязательном порядке девятого августа.
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