Во Франции к акциям против санпропусков присоединились 160 000 человек

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28 августа 2021, 22:21 Источник: РИА Новости

Aurelien Morissard via www.imago/Global Look Press

Участниками манифестаций против санитарных пропусков сегодня, 28 августа, во Франции стали порядка 160 000 граждан. Данная информация поступила от телеканала BFMTV, который в своем материале ссылается на МВД страны.

Отмечается, что протестующие собираются на улицах по всей Франции, выступая против санитарных пропусков, уже седьмую по счету субботу. В стране намеревались провести свыше 200 акций протеста. Несколько прошли в столице.

В МВД страны подчеркнули, что участниками демонстраций в минувшую субботу стали свыше 175 000 человек, 14 августа на улицах собрались примерно 215 000. Санитарные пропуска на территории Франции начали действовать в обязательном порядке девятого августа.

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