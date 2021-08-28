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Министр обороны РФ Шойгу заявил, что американцы оставили в Афганистане большое количество высокоточного оружия

, 21:57

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что американцы оставили в Афганистане большое количество высокоточного оружия
Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Global Look Press

Американцы оставили на афганской территории большое количество высокоточного оружия. Такое заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что в настоящее время Минобороны РФ анализирует угрозы и риски в Афганистане. По его словам, речь идет о запрещенных веществах и массе оружия. Так, на афганской территории находится в том числе переносное высокоточное оружие, например, ПЗРК и ПТУРы.

В интервью для канала “Соловьев Live” на YouTube Шойгу также отметил, что в Афганистане высокоточного оружия американцев осталось больше сотни. В пример он привел Javelin.

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