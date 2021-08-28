Посол РФ в Афганистане Жирнов заявил о продолжающейся непримиримой борьбе между «Талибаном»* и ИГ*

Совершив теракт в аэропорту афганской столицы, ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) бросило вызов не Вашингтону, а радикальному движению “Талибан” (запрещенная в РФ террористическая организация). Соответствующее заявление сделал российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.
Он отметил, что между ними в настоящее время идет непримиримая борьба. Игиловцы бросили вызов талибам, если теракт был совершен действительно ими, поскольку “Талибан” взял на себя ответственность за афганскую территорию. По словам Жирнова, речь идет о “репутационном уколе” в том числе по талибам.
Посол РФ подчеркнул, что в Афганистане боевики “Талибана” будут демонстрировать жесткие действия против ИГ, ведь они не заинтересованы в очередных терактах. Об этом Жирнов рассказал в эфире YouTube-канала “Соловьев live”.
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