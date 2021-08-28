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Радикальное движение "Талибан"* расценило авиаудар США как атаку на территорию Афганистана

, 20:15 Источник: РИА Новости

Радикальное движение
pixabay.com

“Талибан”* (запрещенная в России террористическая организация) рассматривает авиаудар американцев как атаку на афганскую территорию. Об этом сообщили СМИ, сославшись на представителя этого радикального движения.

Ранее Соединенные Штаты ударили с воздуха по афганской провинции Нангархар. При этом американцы задействовали БПЛА. Им удалось ликвидировать двух высокопоставленных боевиков, являвшихся участниками планирования операций группировки “Исламское государство” (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом рассказали в Пентагоне.

В беседе с агентством Рейтер представитель движения заявил, что Соединенные Штаты должны были предупредить талибов, “прежде чем совершать авиаудар”. Он назвал произошедшее “очевидной атакой по территории Афганистана”, добавив, что жертвами авиаудара стали 2 человека, пострадали ребенок и 2 женщины.

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