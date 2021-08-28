Аргументы Недели В мире 13+

В Китае одновременно взорвали 15 недостроенных высоток

, 18:36

В Китае одновременно взорвали 15 недостроенных высоток
Фото: кадр из видео

В Китае очень радикально борются с недостроем. В сети распространяется видео большого взрыва в городе Куньмин, где одновременно уничтожили 15 недостроенных высоток.

А всё потому, что застройщик в течение семи лет не мог завершить строительство и теперь его участок отдадут более удачливому конкуренту. Остается надеяться, что ни о каких обманутых дольщиках речи в данном случае не идет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БИ

В мире

Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

Некоторые руководители “Талибана”* (запрещенная в России террористическая организация), судя по всему, являются агентами под прикрытием, которых завербовало ЦРУ, когда те находились в тюрьме “Гуантанамо”. Такого мнения придерживается Юрий Жданов, являющийся президентом российской секции Международной полицейской ассоциации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью