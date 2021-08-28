В Китае одновременно взорвали 15 недостроенных высоток

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28 августа 2021, 18:36

Фото: кадр из видео

В Китае очень радикально борются с недостроем. В сети распространяется видео большого взрыва в городе Куньмин, где одновременно уничтожили 15 недостроенных высоток.

А всё потому, что застройщик в течение семи лет не мог завершить строительство и теперь его участок отдадут более удачливому конкуренту. Остается надеяться, что ни о каких обманутых дольщиках речи в данном случае не идет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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