Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

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28 августа 2021, 17:54 Источник: РИА Новости

Stringer/Global Look Press

Некоторые руководители “Талибана”* (запрещенная в России террористическая организация), судя по всему, являются агентами под прикрытием, которых завербовало ЦРУ, когда те находились в тюрьме “Гуантанамо”. Такого мнения придерживается Юрий Жданов, являющийся президентом российской секции Международной полицейской ассоциации.

Он подчеркнул, что в событиях на афганской территории много подозрительных вещей. Так, талибам удалось добиться молниеносного успеха, американцы оставили в Афганистане большое количество вооружения без каких-либо неполадок. По мнению Жданова, США создали свои агентурные сети, завербовав некоторое количество представителей указанного радикального движения.

Так, Жданов рассказал, что Абдул-Каюм Закира, ранее заключенного в “Гуантанамо”, назначили на пост афганского министра обороны. А ведь он являлся весомым человеком из числа полевых командиров талибов, противостоял силам Штатов.

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