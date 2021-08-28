Пентагон изъявил желание воссоздать «морского монстра» советских времен

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28 августа 2021, 17:10 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Соединенных Штатах Управлению перспективных исследовательских проектов Минобороны поступил заказ создать транспорт на базе экраноплана советских времен. Соответствующий материал появился на страницах Popular Mechanics.

Подчеркивается, что необходимость в таком транспортном средстве возникла в связи с тем, что у обычных морских и воздушных перевозчиков есть значительные ограничения. Так, грузовому судну могут понадобиться недели, чтобы прибыть в пункт назначения.

В материале отмечается, что военные США могли бы задействовать транспортное средство в битвах, поисково-спасательных операциях. Автор публикации напомнил, что “экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней”. Он добавил, что советский экраноплан “Лунь” принято называть “летающим морским монстром”, поскольку транспорт отличается размахом крыльев в 44 метра.

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