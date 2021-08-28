Аргументы Недели В мире 13+

Пентагон изъявил желание воссоздать «морского монстра» советских времен

, 17:10 Источник: РИА Новости

Пентагон изъявил желание воссоздать «морского монстра» советских времен
pixabay.com

В Соединенных Штатах Управлению перспективных исследовательских проектов Минобороны поступил заказ создать транспорт на базе экраноплана советских времен. Соответствующий материал появился на страницах Popular Mechanics.

Подчеркивается, что необходимость в таком транспортном средстве возникла в связи с тем, что у обычных морских и воздушных перевозчиков есть значительные ограничения. Так, грузовому судну могут понадобиться недели, чтобы прибыть в пункт назначения.

В материале отмечается, что военные США могли бы задействовать транспортное средство в битвах, поисково-спасательных операциях. Автор публикации напомнил, что “экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней”. Он добавил, что советский экраноплан “Лунь” принято называть “летающим морским монстром”, поскольку транспорт отличается размахом крыльев в 44 метра.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

Эксперт Жданов допустил, что некоторые лидеры «Талибана»* были завербованы ЦРУ

Некоторые руководители “Талибана”* (запрещенная в России террористическая организация), судя по всему, являются агентами под прикрытием, которых завербовало ЦРУ, когда те находились в тюрьме “Гуантанамо”. Такого мнения придерживается Юрий Жданов, являющийся президентом российской секции Международной полицейской ассоциации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью