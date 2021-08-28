В Киеве прошли два митинга в преддверии встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне, куда президент Украины отправится 30 августа

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28 августа 2021, 16:29 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В преддверии встречи украинского лидера Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом в Киеве прошли одновременно два митинга сегодня, 28 августа. Участники потребовали от главы Украины, чтобы он обсудил с американским коллегой ряд вопросов.

Отметим, что Зеленский отправится в США 30 августа. Днем позже он встретится с президентом Соединенных Штатов.

Организатором первого митинга в Киеве стало националистическое ВО “Свобода”. Его участниками стали порядка 1000 человек. Лидер Тягнибок подчеркнул, что Вашингтон не должен позволить, чтобы проект “Северный поток - 2” заработал. Кроме того, националисты предъявили Зеленскому и другие требования.

Участники второго митинга заявили, что президент Украины в Вашингтоне должен обсудить с Байденом вопрос освобождения их родных, которых заключили якобы в России по политическим мотивам.

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