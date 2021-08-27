Белорусских музыкантов обвиняют в зомбировании народных масс с помощью песен

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27 августа 2021, 13:10

Белорусская милиция задержала музыкантов фэнтези-фолк группы Irdorath. Их обвиняют в вовлечении граждан в массовые несанкционированные мероприятия. Правоохранители также узрели в музыкальных произведениях контент, усиливающий протестные настроения людей. После прослушивания песен группы, люди якобы настраивались на совершение противоправных действий в отношении стражей правопорядка.



Музыкантов задержали на праздновании дня рождения вокалистки Надежды Калач. Членам музыкальной группы грозит срок до 4 лет тюрьмы. С прошлого года музыканты ждут суда в СИЗО.



В немецких социальных сетях активно распространяются призывы к освобождению коллектива. Участники групп Corvus Corax, Faun, Mr. Hurley&Die Pulveraffen просят белорусское общество оказывать задержанным информационную и финансовую поддержку. Эксперты считают, что одной из причин задержания музыкантов стала их популярность и возможность влияния на настроения простых людей.





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