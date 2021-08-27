Cи Цзиньпин призвал бизнесменов делиться, но звучит это как-то угрожающе

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27 августа 2021, 12:01

Коммунистическая партия Китая потребовала от богатых граждан помощи обществу. Западные СМИ оценили это как попытку обокрасть миллиардеров, вырвавшихся из-под контроля государства.



Эксперты предполагают, что Си просто пытается уменьшить социальное неравенство перед новыми выборами, которые должны состояться в 2022 году. На последнем заседании Политбюро были озвучены основные задачи государства. Среди них - выравнивание доходов людей. Чиновники считают, что процветание должно быть общим достоянием, а не для ограниченной группы лиц.



Неравенство в доходах китайцев увеличилось в последнее десятилетие. Средний размер заработка жителя Шанхая составил 7 тысяч юаней, а жителя села всего полторы тысячи. Тем не менее, Компартия заявила, что с бедностью в стране покончено. Теперь чиновники заинтересованы в увеличении численности среднего класса.



Заместитель директора ИМЭМО им. А.М. Примакова РАН Александр Ломанов считает заявление китайского руководства не стремлением перераспределить богатства, а усилением контроля над экономикой. Крупным компаниям рекомендовано уделять больше внимания социальным программам трудящихся и активнее заниматься благотворительностью. Желания вернуться к плановой экономике КПК Китая не декларирует.





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