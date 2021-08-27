С 1 сентября приднестровские водители не смогут выехать из республики

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27 августа 2021, 10:22

В Тирасполе настороженно ждут сентябрь. По указанию молдавских властей Украина может ограничить въезд приднестровского автотранспорта. Если граница будет закрыта, это скажется на торговле, экспорте товаров, возможностях граждан, заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.



В республике надеются, что президент Молдавии Майя Санду будет выполнять достигнутую ранее договорённость с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком о недопустимости блокады. В 2018 году Молдова и Приднестровье согласились выдавать нейтральные автомобильные номера на машины, зарегистрированные на территории непризнанной республики. Это позволило приднестровскому транспорту выезжать в ЕС, Украину и Россию. Но в этом году Кишинёв обязал приднестровских автовладельцев сменить водительские удостоверения. Украинские пограничники уже начали требовать такой документ при проезде через КПП.



Если граница для приднестровцев всё-таки будет закрыта, граждане смогут выехать из страны только на поезде или самолёте. А это значит, что многие потеряют работу, возможность путешествовать и просто свободно передвигаться. В Тирасполе считают, что политика Санду в скором времени изменится. Её политический вектор задаётся на Западе, что создаёт риски для дальнейшей эскалации конфликта.





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