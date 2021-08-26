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В Словакии зафиксировали четыре летальных случая после вакцинации от COVID-19

, 21:20 Источник: РИА Новости

В Словакии зафиксировали четыре летальных случая после вакцинации от COVID-19
pixabay.com

На территории Словакии зафиксировали четыре смерти среди порядка 8200 случаев побочных явлений, связанных с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Данная информация поступила от Государственного института по контролю лекарств.

Отмечается, что специалисты института зарегистрировали 8286 сообщений о возможных побочных явлениях по вопросу прививок против COVID-19. Из этого числа 890 отличаются серьезным характером, скончались 4 человека.

Два из них имеют отношение к вакцинации препаратом AstraZeneca, один - Moderna, еще один - Pfizer/BioNTech. Что касается последней из них, то по ней поступило 472 сообщения о серьезных побочных явлениях.

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