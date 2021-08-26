В Словакии зафиксировали четыре летальных случая после вакцинации от COVID-19

На территории Словакии зафиксировали четыре смерти среди порядка 8200 случаев побочных явлений, связанных с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Данная информация поступила от Государственного института по контролю лекарств.
Отмечается, что специалисты института зарегистрировали 8286 сообщений о возможных побочных явлениях по вопросу прививок против COVID-19. Из этого числа 890 отличаются серьезным характером, скончались 4 человека.
Два из них имеют отношение к вакцинации препаратом AstraZeneca, один - Moderna, еще один - Pfizer/BioNTech. Что касается последней из них, то по ней поступило 472 сообщения о серьезных побочных явлениях.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.