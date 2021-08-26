The Wall Street Journal: Взрывы у аэропорта в Кабуле унесли жизни четырёх американских морпехов

После взрывов близ аэропорта в афганской столице погибли четыре морпеха Соединенных Штатов. Данная информация поступила от Wall Street Journal.
В Twitter корреспондент подчеркнул, что еще трое получили ранения. По его словам, этими данными поделился американский посол в Кабуле.
От Пентагона ранее поступило подтверждение информации о гибели военнослужащих США. При этом там не сообщили, сколько именно человек погибло. По данным Минздрава Афганистана, травмы получили более 100 человек, погибли свыше 40.
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