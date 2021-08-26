Аргументы Недели В мире 13+

The Wall Street Journal: Взрывы у аэропорта в Кабуле унесли жизни четырёх американских морпехов

, 20:59 Источник: РИА Новости

The Wall Street Journal: Взрывы у аэропорта в Кабуле унесли жизни четырёх американских морпехов
Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine/Global Look Press

После взрывов близ аэропорта в афганской столице погибли четыре морпеха Соединенных Штатов. Данная информация поступила от Wall Street Journal.

В Twitter корреспондент подчеркнул, что еще трое получили ранения. По его словам, этими данными поделился американский посол в Кабуле.

От Пентагона ранее поступило подтверждение информации о гибели военнослужащих США. При этом там не сообщили, сколько именно человек погибло. По данным Минздрава Афганистана, травмы получили более 100 человек, погибли свыше 40.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет. Соответствующий прогноз парламентарий сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью