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Представитель «Талибана»* Муджахид заявил, что движение решительно осуждает взрывы у аэропорта в афганской столице

, 20:48 Источник: РИА Новости

Представитель «Талибана»* Муджахид заявил, что движение решительно осуждает взрывы у аэропорта в афганской столице
Jack Holt/Global Look Press

Представители “Талибана”* (запрещенная в России террористическая организация) решительно осудили взрывы у аэропорта в афганской столице. Такое заявление сделал представитель талибов Забиулла Муджахид.

Он подчеркнул, что речь идет об атаке на мирных жителей. По его словам, нападение произошло там, где американские военнослужащие контролируют безопасность.

В Twitter Муджахид также сообщил, что талибы акцентируют особое внимание на безопасности людей. Он добавил, что радикальное движение намерено принять серьезные меры против злонамеренных групп.

Напомним, что у аэропорта Кабула сегодня, 26 августа, зафиксировали два взрыва. В афганском Минздраве отметили, что травмы получили более 100 человек, погибли свыше 40.

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