Представитель МИД Захарова заявила об отсутствии в аэропорту Кабула россиян на момент теракта

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26 августа 2021, 19:24

Xinhua/Global Look Press

В момент, когда в аэропорту афганской столицы произошел взрыв, российских граждан там не было. Этой информацией поделилась в Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что такие данные есть у российского посольства в Афганистане. Отметим, что взрыв произошел сегодня, 26 августа. СМИ отмечали, что в результате погибли и пострадали несколько человек.

Предположительно, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Некоторые СМИ сообщали о перестрелке после взрыва. По словам Мохаммеда Наима, представителя политического бюро “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация), у талибов пока нет сведений касательно организатора теракта.

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