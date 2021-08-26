Мировые СМИ сообщают о 13 жертвах взрывов в Кабуле, среди которых есть дети

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26 августа 2021, 17:57

Фото: Wall Street Journal

Два взрыва прогремели в районе аэропорта в Кабуле. Официальный представитель «Талибана» (признан террористической и запрещен в РФ) сообщил о 13 убитых, в том числе детей, и нескольких собственных боевиков.

Израильские СМИ пишут о погибших американских военных. По предварительным данным, бомбу взорвал террорист-смертник. Сегодня правительства европейских стран предупреждали, что у аэропорта может произойти теракт.

Тем временем представители «Талибана» утверждают, что взрыв могли устроить члены ИГИЛ (признан террористической и запрещен в РФ). Данные о жертвах и пострадавших очень противоречивы, но Wall Street Journal передает, что как минимум трое американских солдат ранены в результате взрыва.

Самолёты продолжают вылетать из Кабула. Посольство США призывает американцев избегать поездок в район аэропорта. В больницу доставлены более 15 пострадавших.

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