Мировые СМИ сообщают о 13 жертвах взрывов в Кабуле, среди которых есть дети

Два взрыва прогремели в районе аэропорта в Кабуле. Официальный представитель «Талибана» (признан террористической и запрещен в РФ) сообщил о 13 убитых, в том числе детей, и нескольких собственных боевиков.
Израильские СМИ пишут о погибших американских военных. По предварительным данным, бомбу взорвал террорист-смертник. Сегодня правительства европейских стран предупреждали, что у аэропорта может произойти теракт.
Тем временем представители «Талибана» утверждают, что взрыв могли устроить члены ИГИЛ (признан террористической и запрещен в РФ). Данные о жертвах и пострадавших очень противоречивы, но Wall Street Journal передает, что как минимум трое американских солдат ранены в результате взрыва.
Самолёты продолжают вылетать из Кабула. Посольство США призывает американцев избегать поездок в район аэропорта. В больницу доставлены более 15 пострадавших.
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