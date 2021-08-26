Агентство Киодо сообщило о приостановке применения вакцины Moderna в Японии из-за посторонних компонентов

Аргументы Недели → В мире 13+

26 августа 2021, 17:19 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Японии в некоторых дозах вакцины компании Moderna выявили посторонние вещества. Данная информация поступила от агентства Киодо.

Отмечается, что об обнаружении в ряде неиспользованных доз препарата посторонних компонентов сообщил Минздрав Японии. В этой связи местная фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостанавливает применение доз этой вакцины против коронавирусной инфекции в количестве 1,63 млн.

Подчеркивается, что указанной компании еще не поступали сообщения касательно проблем безопасности по этому вопросу. Киодо отмечает, что Takeda Pharmaceutical отвечает за реализацию и распространение на японской территории данной вакцины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости