Вслед за Литвой и Латвией от Белоруссии решила отгородиться забором Польша

Аргументы Недели → В мире 13+

26 августа 2021, 15:59

Причина заключается в увеличении количества нелегалов, пытающихся проникнуть на польскую территорию через Белоруссию. В министерстве обороны Польши действия Лукашенко с мигрантами называют «грязной игрой».



К патрулированию границы польские службы привлекли дополнительные подразделения. В качестве меры укрепления границы Варшава приняла решение о строительстве забора из колючей проволоки высотой в 2,5 метра. За прошлый год на границе с Белоруссией было задержано 122 нелегала. В текущем - уже 870 человек. В основном это выходцы из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Польское правительство приказало пограничникам отправлять перебежчиков обратно в Белоруссию. Некоторые группы мигрантов из-за этого длительное время вынуждены находиться на пограничной территории.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт усиливается стараниями именно польских пограничников. Отношения между странами остаются напряжёнными уже многие годы. Варшава приложила значительные усилия, чтобы оторвать Минск от Москвы, но этого не произошло. В последние месяцы Польша активно спонсирует оппозиционные структуры в Белоруссии, чтобы подорвать положение Лукашенко.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости