Катастрофическая эпидемия коронавируса в Грузии не остановит местные выборы ради вступления в ЕС

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26 августа 2021, 12:38

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария предложила перенести дату голосования в местные органы самоуправления из-за сложной эпидемиологической обстановки. Правящая партия «Грузинская мечта» не согласна с этим.



Ежедневно в стране коронавирусом заболевают более 6 тысяч человек. В августе от осложнений, вызванных инфекцией, умерло уже 100 человек. В среднем в сутки погибает 50 пациентов. Ломджария считает, что проводить выборы в такой обстановке крайне опасно. Власти не объявляют режим чрезвычайного положения только по политическим соображениям, создавая угрозу здоровью граждан.



Партия «Национальное движение» призывает власти взять на себя ответственность за происходящее. Решение о выборах должно приниматься с учётом мнения врачей и эпидемиологов. Но власти пока не планируют переносить выборы со 2 октября на другой день, мотивируя утверждённым графиком вакцинации населения. Однако основная причина проведения своевременных выборов вопреки здравому смыслу - попытка вступления Грузии в 2024 в Евросоюз.



В западных СМИ периодически мелькает информация, что Грузия в скором времени войдёт в список антилидеров по заболеваемости ковидом. В прошлом году страна занимала третье место.





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