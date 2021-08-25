Афганский генерал: мы проиграли талибам из-за коррупции и политического предательства

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25 августа 2021, 20:14 Источник: The New York Times

Фото: Xinhua/Global Look Press

Генерал армии Афганистана Сами Садат рассказал о причинах поражения правительственных сил в военном противостоянии с талибами.



В интервью The New York Times он отметил, что огромную роль в произошедшем сыграла коррупция в вооруженных силах страны.



«Это действительно наша национальная трагедия. Многие из наших лидеров, в том числе и в вооруженных силах, были назначены из-за личных связей, а не из-за их полномочий. Эти назначения оказали разрушительное воздействие на национальную армию, потому что лидерам не хватало военного опыта, чтобы быть эффективными или внушать уверенность и доверие мужчин, которых просили рисковать своей жизнью. Сбои в снабжении продовольственными пайками и топливом — результат скудного и коррупционного распределения контрактов — подорвали моральный дух моих войск...», - заявил афганский генерал.



Еще одной причиной поражения, по его словам, стало то, что афганская армия лишилась поддержки авиации США.



«Последние дни боев были сюрреалистичными. Мы вели интенсивные наземные перестрелки против талибов, когда американские истребители кружили над нашими головами, фактически являясь зрителями. Наше чувство покинутости и предательства могло сравниться только с разочарованием, которое американские пилоты испытывали и передавали нам — будучи вынужденными стать свидетелями наземной войны, очевидно, неспособными нам помочь. Под огнем талибов мои солдаты слышали самолеты и спрашивали, почему они не обеспечивают поддержку с воздуха. Боевой дух был опустошен. По всему Афганистану солдаты прекратили боевые действия», - рассказал Сами Садат.



Он считает, что политическое предательство стало главным фактором в исходе военного противостояния в Афганистане.



«Нас предали политики и президенты. Это была не только афганская война; это была международная война, в которой участвовало множество военных. Было бы невозможно, чтобы одна армия, наша, взялась за дело и сражалась. Это было военное поражение, но оно произошло из-за политической неудачи», - заключил генерал афганской армии.





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