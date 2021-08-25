Американцы заранее всё готовили к тому, чтобы пришёл «Талибан»*

Аргументы Недели → В мире 13+

25 августа 2021, 14:47

Афганистан - это геополитическое солнечное сплетение Евразии. Казалось бы, это сплошная пустыня и бесплодные горы. Но со стратегических позиций это прямой выход на Китай, Среднюю Азию, на Иран, Индию и Пакистан. Это стратегически очень выгодный регион мира. Используя нестабильную ситуацию в Афганистане, путём спецопераций с использованием местного материала можно беспокоить Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая или давить на Россию через Среднюю Азию. Плюс один из мировых центров наркоторговли и производства наркотиков. А это не только огромные деньги, но и воздействие на своих оппонентов, включая Россию.



Как считает генерал-полковник, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Григорьевич Ивашов, исламский мир взял курс на объединение и расширение. Даже турки, претендующие на лидерство в исламском мире, и старый Иран начали о чём-то договариваться, по крайней мере на теологическом уровне. Американцам требовалось разворошить исламский мир, остановить его тенденции к объединению. Согласно Самюэлю Хантингтону, американскому социологу и политологу, автору концепции этнокультурного разделения цивилизаций, исламский мир – это главный оппонент Соединённых Штатов Америки, особенно их действующей финансово-экономической модели. Это, наверное, одна из главных задач, а все остальные были сопутствующими.



К Афганистану примыкает главный ракетный полигон Китая. У них пусковые шахты и районы не разбросаны по всей стране, как у нас, а сосредоточены в одном месте. На Индию можно давить через пуштунские племена. А на Россию – через узбеков и таджиков. Американцы вошли, разворошили там всё, создали проблему и покинули страну, которая теперь будет головной болью и для Китая, и для Ирана, и в какой-то мере для России.



Для афганского народа сегодня приход талибов – благо. Поэтому они победили довольно легко. Соотношение сил не позволяло надеяться на такой сокрушительный результат. Армия Афганистана насчитывала более 200 тысяч штыков. А постоянный состав «Талибана»* – не более 50 тысяч. Остальные воевали на временной основе – посражался за свой район, сдал автомат и пошёл дальше землю обрабатывать или коз пасти. При этом совершенно несопоставимый уровень вооружения – армию обучали и вооружали США, а талибы вооружены чем Аллах послал, часто автоматами времён войны с СССР. Поэтому моя основная версия, что американцы заранее всё готовили к тому, чтобы пришёл «Талибан»*.



* Организации, запрещённые в России.



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