Посол России в Афганистане Жирнов заявил о продолжающейся охране периметра диппредставительства талибами
25 августа 2021, 12:22
Боевики радикального движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) до сих пор охраняют периметр диппредставительства России в столице Афганистана. Такое заявление сделал российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов.
В беседе с RT он назвал ситуацию вокруг нормальной, отметив, что талибы охраняют российских дипломатов с 16 августа. По словам Жирнова, под их охраной “весь внешний периметр посольства”.
Кроме того, посол РФ в Афганистане подчеркнул, что по данному вопросу у российской стороны претензии отсутствуют. Он добавил, что по нему РФ с талибами активно контактирует каждый день.
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