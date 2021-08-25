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Посол России в Афганистане Жирнов заявил о продолжающейся охране периметра диппредставительства талибами

, 12:22

Посол России в Афганистане Жирнов заявил о продолжающейся охране периметра диппредставительства талибами
pixabay.com

Боевики радикального движения “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) до сих пор охраняют периметр диппредставительства России в столице Афганистана. Такое заявление сделал российский посол в этой стране Дмитрий Жирнов.

В беседе с RT он назвал ситуацию вокруг нормальной, отметив, что талибы охраняют российских дипломатов с 16 августа. По словам Жирнова, под их охраной “весь внешний периметр посольства”.

Кроме того, посол РФ в Афганистане подчеркнул, что по данному вопросу у российской стороны претензии отсутствуют. Он добавил, что по нему РФ с талибами активно контактирует каждый день.

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