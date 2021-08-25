В аэропорту Кабула разграбили российский вертолёт и даже аварийный топор унесли

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25 августа 2021, 13:10

В аэропорту Кабула после захвата страны боевиками «Талибана» (признана террористической и запрещена в РФ) остался российский многоцелевой вертолёт МИ-8МТВ.

С 22 августа террористы взяли под охрану гражданский сектор аэропорта и никого туда не пускали, а потому экипаж никак не мог пробиться к машине. А вот когда они добрались до вертолета, выяснилось, что грабители унесли все, что даже было приколочено. Пропали судовая документация, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативная радиостанция и многое другое. Украли даже подголовник сидения для бортпроводника.

Раньше вертолёт был зарегистрирован на ООН и летал в Сомали. С 2020 года МИ-8МТВ эксплуатировала компания Utair. В последние дни в аэропорту столицы Афганистана было очень много лишних людей, поэтому найти мародёров вряд ли получится.

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