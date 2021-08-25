Украина может оставить Молдавию без воды и нажить нового врага

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25 августа 2021, 11:32

Депутаты молдавского парламента обеспокоены запуском очередной турбины в Новоднестровске (Украина). Если украинская сторона введёт в работу ещё три турбины, то Молдавия не сможет брать воду из Днестра. Насосные станции страны запитываются из данной реки.



Молдавские парламентарии упрекают лидера страны Майю Санду в игнорировании проблемы. Депутаты считают, что украинской стороне была незаконно передана часть территории для строительства каскада станций. Экологи начали обсуждать вопросы состояния Днестра пять лет назад, когда река начала мелеть. Учёные обвинили в этом украинских специалистов, управляющих гидроэнергоузлом.



В ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras считают, что река в скором времени станет болотом. Посёлки в округе останутся без воды. Согласно конвенции о трансграничном воздействии, Украина должна согласовывать с Молдовой использование речной системы. Киев не проинформировал заранее Кишинёв о планах по строительству новых ГЭС.



В Молдавии напомнили, что строительство можно остановить, ссылаясь на Водную рамочную директиву ЕС от 2000 года. Документ обязывает государства, имеющие общие реки, заключать соглашение по совместному управлению их водотоком.





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