Глава Восточного комитета экономики ФРГ Гермес заявил, что газопровод «Северный поток - 2» является проектом будущего

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25 августа 2021, 11:40 Источник: РИА Новости

Stefan Sauer/Global Look Press

Достроить газопровод “Северный поток - 2” необходимо, ведь он является проектом будущего. Такое заявление сделал Оливер Гермес, глава Восточного комитета немецкой экономики.

В ходе пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что новое правительство Германии не должно ставить под вопрос этот газовый проект. Он призвал власти страны сделать так, чтобы строительство СП-2 было завершено.

Гермес назвал газопровод проектом будущего, а не “динозавром”, как иногда преподносят его СМИ. Он заключил, что “Северный поток - 2” поддерживает ФРГ и прочие европейские страны в “энергетическом переходе и Green Deal”.

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