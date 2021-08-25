Отставной дипломат Хох заявил, что США могли избежать коллапса в Афганистане

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25 августа 2021, 09:07 Источник: РИА Новости

Stringer/Global Look Press

За 20 лет пребывания американцев на афганской территории у них было достаточно возможностей, чтобы наладить диалог с боевиками “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Такого мнения придерживается отставной дипломат из США Мэттью Хох.

При этом, как он подчеркнул, Соединенные Штаты выбрали участие в гражданской войне, поддерживая силы, дискредитировавшие себя в глазах жителей Афганистана. Хох полагает, что коллапсу афганского правительства и успеху талибов способствовала коррупция ставленников США в Кабуле.

В 2009 году Хох трудился в госдепартаменте, в настоящее время работает старшим научным сотрудником Центра международной политики. По его словам, на то время среди представителей “Талибана” были люди, желающие переговоров. Хох добавил, что ранее американцам следовало включить в правительство Афганистана представителей пуштунских племен и не добиваться военного поражения талибов.

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