Полиция Японии нашла гидрокостюм, в котором россиянин Нокард мог приплыть на Хоккайдо

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25 августа 2021, 08:03 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На берегу близ японского поселка Сибецу был найден гидрокостюм, в котором россиянин Ваас-Феникс Нокард мог приплыть с Кунашира на Хоккайдо. Данная информация поступила от телеканала Sapporo TV, который в своем материале ссылается на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что гидрокостюм обнаружила полиция Хоккайдо в шести километрах от места, где нашли мужчину. При этом телеканал Hokkaido TV сообщил, что россиянин посещал магазин в Сибецу и покупал там рюкзак, белье и обувь на японские иены.

Имя мужчины, который прибыл в Японию, ранее раскрыло российское посольство в этой стране. Генконсульство РФ в Саппоро призвало допустить к Нокарду своих дипломатов.

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