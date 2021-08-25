Минобороны эвакуирует из Афганистана граждан России, других стран ОДКБ и Украины

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию с афганской территории более 500 граждан РФ, прочих стран-членов ОДКБ и Украины. Данная информация поступила от Минобороны России.
Отмечается, что эвакуацию поручил организовать глава российского государства Владимир Путин. Соответствующие задачи предстоит выполнить военно-транспортным самолетам в количестве четырех единиц. Сейчас они находятся на аэродроме в Ульяновске. В них есть одеяла, вода и еда. Кроме того, на борту судов бригады военных медиков.
Напомним, что ранее некоторые страны организовали эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с иностранными миссиями, через аэропорт Кабула. Среди них Германия, Великобритания и Соединенные Штаты.
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