Минобороны эвакуирует из Афганистана граждан России, других стран ОДКБ и Украины

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25 августа 2021, 07:22 Источник: РИА Новости

MOD Russia/Global Look Press

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу организовал эвакуацию с афганской территории более 500 граждан РФ, прочих стран-членов ОДКБ и Украины. Данная информация поступила от Минобороны России.

Отмечается, что эвакуацию поручил организовать глава российского государства Владимир Путин. Соответствующие задачи предстоит выполнить военно-транспортным самолетам в количестве четырех единиц. Сейчас они находятся на аэродроме в Ульяновске. В них есть одеяла, вода и еда. Кроме того, на борту судов бригады военных медиков.

Напомним, что ранее некоторые страны организовали эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с иностранными миссиями, через аэропорт Кабула. Среди них Германия, Великобритания и Соединенные Штаты.

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