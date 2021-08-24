Порошенко заявил о причастности Зеленского к нападению на него с зеленкой

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24 августа 2021, 22:24 Источник: Свободная пресса

Петр Порошенко, фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Global Look Press

Петр Порошенко, ранее занимавший президентское кресло на Украине, заявил, что действующий украинский лидер имеет отношение к тому, что его облили зеленкой в центре Киева. По данным местных СМИ, эта информация поступила от пресс-службы его партии “Европейская солидарность”.

Подчеркивается, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский даже не испытывает столь сильный страх перед главой российского государства Путиным, как перед военными, волонтерами и патриотами. В пресс-службе партии также отметили следующее: “Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится”.

Ранее сообщалось, что бывшего украинского президента Петра Порошенко во вторник, 24 августа, облили зеленкой в центре Киева. Согласно поступившей информации, перед этим политик принял участие в "Марше защитников Украины".

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