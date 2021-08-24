Талибы заявили, что эвакуация из Кабула после 31 августа будет запрещена

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24 августа 2021, 19:19 Источник: Sky News

талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Представитель движения "Талибан", которое запрещено в России, Забихулла Муджахид во вторник, 24 августа, заявил в беседе с журналистами, что эвакуация людей из Кабула должна завершиться до 31 августа.

Согласно последней информации СМИ, талибы приняли решение, что после 31 августа эвакуация из Кабула будет запрещена.

Забихулла Муджахид сообщил, что члены "Талибана" не поддерживают отъезд афганцев из страны. Он уточнил, что последний день августа является выделенным сроком, после которого выезд с территории Афганистана будет считаться нарушением правил.

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