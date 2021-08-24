Военный аналитик Сивков заявил, что талибы задействуют захваченное оружие США для подавления внутренних конфликтов в Афганистане

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24 августа 2021, 15:35

Stringer/Global Look Press

Оружие, которое военные Соединенных Штатов оставили в Афганистане, задействуют для противостояния противникам нового режима внутри этой страны. Такого мнения придерживается Константин Сивков, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Речь идет об оружии, которое попало в руки боевикам “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Отмечается, что в распоряжении талибов оказались американские вертолеты, самолеты и ракеты.

Сивков подчеркнул, что представители этого радикального движения захватили также самолеты-штурмовики и танки. По его словам, все это задействуют для подавления внутренних конфликтов, а не для полномасштабных военных действий, пишет Общественная служба новостей. Специалист добавил, что среди захваченного вооружения порядка 1000 БТР, примерно 40 танков Т-55 и Т-62, 22 турбовинтовых штурмовика Tucano.

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