Аргументы Недели В мире 13+

Совет Европы объявил о поиске специалиста, которому предстоит разработать сайт для Конституционного суда Армении

, 13:37

Совет Европы объявил о поиске специалиста, которому предстоит разработать сайт для Конституционного суда Армении
pixabay.com

Совет Европы реализует проект, в соответствии с которым требуется специалист, который займется разработкой веб-сайта для Конституционного суда Армении.

Речь идет о проекте “Поддержка судебной реформы - укрепление независимости и профессионализма судебной системы в Армении”. Отмечается, что завершить его должны к декабрю текущего года, пишет RT.

В связи с этим необходим специалист, который создаст веб-сайт, наполнит его контентом, разработает сервисы. Совет Европы планирует направить на эти цели сумму до 55 000 евро.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью