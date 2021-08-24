Совет Европы объявил о поиске специалиста, которому предстоит разработать сайт для Конституционного суда Армении

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24 августа 2021, 13:37

pixabay.com

Совет Европы реализует проект, в соответствии с которым требуется специалист, который займется разработкой веб-сайта для Конституционного суда Армении.

Речь идет о проекте “Поддержка судебной реформы - укрепление независимости и профессионализма судебной системы в Армении”. Отмечается, что завершить его должны к декабрю текущего года, пишет RT.

В связи с этим необходим специалист, который создаст веб-сайт, наполнит его контентом, разработает сервисы. Совет Европы планирует направить на эти цели сумму до 55 000 евро.

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