Террористы препятствуют строительству Шёлкового пути через Пакистан

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24 августа 2021, 12:48

В Пакистане террористы убили офицера армии, нескольких солдат ранили. Инцидент произошёл на границе с Афганистаном. Жертвами терактов также часто становятся китайские инженеры, осуществляющие строительство объектов так называемого Шёлкового пути, идущего из Китая к берегам Индийского океана.



За июль погибло 9 китайских специалистов. В коммунистической партии Китая считают, что за террористами стоят спецслужбы США и Индии. Дели не согласился с таким обвинением.



Китайское посольство в Пакистане потребовало от руководства страны принятия мер по защите граждан КНР. Издание Global Times пишет, что индийская разведка спонсирует атаки на китайских рабочих. Китай накажет их, когда сможет собрать улики.



Востоковеды обращают внимание, что в Пакистане существуют террористические группировки, которые выступают против официальных властей. Но талибов среди них пока нет. В Индии считают Пакистан эпицентром мирового терроризма. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Исламабад защищает боевиков, прячет их на своей территории.





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