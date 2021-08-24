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Германия может остаться без железнодорожного сообщения

, 12:15

Германия может остаться без железнодорожного сообщения

В Германии продолжаются массовые забастовки железнодорожников. Помимо машинистов грузовых составов в акции участвуют их коллеги из пассажирских поездов. Забастовка уже коснулась миллионов простых граждан страны. Немцы не могут передвигаться, уехать и вернуться из отпуска.

Руководство Deutshe Bahn согласилось выплатить сотрудникам премии за выход на работу во время пандемии. Немецкие железные дороги принадлежат примерно в равных долях государству и частным компаниям. По цепной реакции из-за железнодорожников начались проблемы в работе химических комбинатов, автомобильных концернов, строительных компаний из-за несвоевременной поставки материалов.

Более половины населения Германии также считает забастовку работников железной дороги несвоевременной. Отрасль и без того пострадала в период пандемии. Объёмы перевозок уменьшились, штат специалистов сокращён или отправлен в длительные отпуска. Истинной причиной забастовки эксперты считают борьбу между профсоюзами железнодорожников за сферы влияния.

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