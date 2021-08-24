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Грузия разворачивается в сторону России

, 11:46

Грузия разворачивается в сторону России

США разочарованы внешнеполитической ориентацией Грузии. По словам бывшего главы дипломатической миссии США в Грузии Яна Келли, лидирующая партия страны «Грузинская мечта» разрушает демократические принципы и пытается построить диалог с Россией.

Давление на грузинское руководство усиливается из-за приближения выборов в органы местного самоуправления. Келли сожалеет, что к 13-й годовщине российско-грузинского конфликта Тбилиси меняет внешнеполитические приоритеты. В последние годы Грузия считалась самой проамериканской страной в Закавказском регионе. Многие грузины погибли, воюя в войсках НАТО на территории Ирака и Афганистана. Грузия рассматривалась США плацдармом для выхода в Чёрное море. Но сейчас Келли предполагает, что руководство «Грузинской мечты» планирует построить нелиберальные режимы, подобные России и Белоруссии.

«Грузинская мечта» победила на парламентских выборах в 2012 году. С приходом во власть партию сразу же стали обвинять в пророссийской ориентации. При этом дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси так и не восстановлены. Однако именно партия власти закрепила в Конституции «вектор на Европу». Поэтому США теряют интерес к Грузии.

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