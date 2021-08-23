Центральный банк Афганистана хранит в США почти 22 тонны золота

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23 августа 2021, 14:36

Всемирный совет по золоту сообщил о наличии золота афганского Центрального банка в Федеральной резервной системе США. В американской администрации заверили, что талибы (запрещены в РФ) не смогут получить доступ к активам страны. Золото не сможет забрать и какое-либо другое руководство.



Всего Афганистан хранит более 90% своих золотовалютных резервов в зарубежных банках. На август текущего года это порядка 9,4 миллиарда долларов. Вашингтон уже не раз замораживал активы других государств из-за политических и экономических разногласий. К примеру, золото и валюту, находящиеся в Банке Великобритании, ранее не смогла вернуть Венесуэла по указке Вашингтона. По этой причине Россия сократила вложения в ценные бумаги США, а также уменьшила долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния. Процесс вывода своих средств из ФРС начали ФРГ и Турция. От доллара оперативно избавляется Китай.



Из-за прекращения работы на территории Афганистана системы Western Union, ВВП страны может сократиться как минимум на 4%. К тому же многие афганцы не смогут получить денежные переводы от своих зарубежных родственников.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова считает, что экономическая блокада государства приведёт к усилению социального и политического напряжения.





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