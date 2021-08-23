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23 августа 2021, 11:36

Политики и эксперты со всего мира считают виновными в афганской катастрофе последних американских президентов, которые действовали вопреки указаниям советников по Афганистану.



Естественно, советниками главы Белого дома были не рядовые политологи, а компетентные разведчики. Очевидно, они имели весьма серьёзные сведения, которые стали доминирующими, при принятии решения о выводе войск США с территории исламской страны. Разведка любого государства работает на благо своей страны, в большей степени на власть. Спецструктуры защищают в первую очередь коммерческие и политические интересы чиновников.



По Афганистану Белый дом принял «идеологически правильное решение». В 2001 году 17 структур американской разведки посоветовали президенту именно то, что требовалось для политической власти. Рядовым гражданам не понять основных мотивов ввода войск в Афганистан. В любом случае афганская трагедия воспринимается всем миром ошибочно. Об истинных целях начала борьбы с мировым терроризмом в Афганистане люди смогут узнать только через несколько десятилетий. Однако роль разведки США в данном вопросе ещё не оценена. К тому же спецслужбы не закончили свою деятельность на территории Афганистана. Вашингтон оперативно получает сведения о происходящих в исламской стране событиях.





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