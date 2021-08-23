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Глава МИД Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в разжигании межнациональной розни

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Глава МИД Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в разжигании межнациональной розни

Сергей Лавров сообщил о том, что слова Зеленского "искать себе место в России" Российская Федерация расценивает как разжигание межнациональной розни.

Также уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям страны покинуть ее.

Лавров прокомментировал данные высказывания: "Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность".

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