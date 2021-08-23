Libero: Папа Римский Франциск может отречься от престола
23 августа 2021, 11:23
Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнится 85 лет, может отречься от Апостольского престола по состоянию здоровья. 4 июля ему была проведена хирургическая операция на кишечнике.
«В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения»,- сообщает издание «Libero».
Отмечается, что 4 июля папе Римскому была проведена «плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки» в больнице «Агостино Джемелли». Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. Понтифик провел в медучреждении десять суток.
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