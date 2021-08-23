Иран хотел бы сохранить договорённость с талибами о безопасности шиитским поселениям в Афганистане

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23 августа 2021, 10:48

Иранское руководство приказало подконтрольным шиитским группировкам не вмешиваться в военные конфликты в Афганистане. В Тегеране опасаются чисток талибов (запрещено в РФ), которые они хотят провести в районах проживания афганских шиитов.



Иран заявил, что намерен придерживаться нейтральной позиции относительно Афганистана. В 2015 году командир Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани договорился с талибами о гарантиях безопасности шиитским поселениям, находящимся на афганской земле. Данную договорённость иранское руководство хотело бы сохранить.



Иранская оппозиция напомнила, что активизация наступательных операций боевиков была определена мобилизацией шиитского населения. В частности шиитская группировка «Хашд аш-Шиа» ранее заявила о готовности воевать против движения «Талибан». Её военный потенциал оценивается очень высоко. Отдельные члены группировки принимали военное участие в сирийском конфликте. Экс президент Афганистана Ашраф Гани даже опасался, что вернувшиеся из Сирии бойцы могут организовать в стране настоящую антиправительственную армию.



Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов не считает талибов готовыми в текущий момент конфликтовать с шиитами. Для Ирана такая позиция пока является приемлемой. Но никто не знает, как будет развиваться ситуация в Афганистане в дальнейшем.





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