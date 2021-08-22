«ТурПром»: в Анталье обнаруживают 400 носителей COVID-19 среди туристов в день

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22 августа 2021, 14:28 Источник: Турпром

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В день турецкую территорию покидают 400 туристов с положительным ПЦР-тестом. Данная информация поступила от издания Turkiyeturizm, которое ссылается на Айдына Озера, депутата от Народно-республиканской партии в Анталии.

Отмечается, что в турецкой Анталии складывается очень серьезная ситуация с COVID-19. Озер подчеркнул, что в провинции ежедневно обнаруживают порядка 2,5 тыс. носителей коронавирусной инфекции. Депутат сообщил, что на сегодняшний день нет свободных мест в отделениях интенсивной терапии местных больниц.

Народный избранник призвал власти принять более серьезные меры по борьбе с коронавирусом. По мнению Озера, путешественникам “должны быть предоставлены дополнительные тесты ПЦР, проверка сертификатов вакцинации, экспресс-тесты на антигены и изоляция”. Кроме того, он обратился с некоторыми вопросами касательно туристов к министру здравоохранения Турции.

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