Представитель талибов Хаккани заявил о намерении бывшего главы МИД Афганистана Атмара вернуться в страну

“Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) связался с прежним главой афганского внешнеполитического ведомства Ханифом Атмаром. В ходе контактов удалось выяснить, что тот вернется в Афганистан.
Данная информация поступила от телеканала Al-Jazeera, который в своем материале ссылается на представителя этого радикального движения. Речь идет о Халиле Аль-Рахман Хаккани, являющемся высокопоставленным членом группировки террористов “Сеть Хаккани”, которая тесно сотрудничает с талибами.
По его словам, в настоящее время наблюдаются важные встречи с представителями всех сторон касательно обсуждения формирования нового правительства. Отметим, что некоторое время назад Атмар рассказывал, что на его резиденцию и коллег были совершены нападения, и всем им пришлось укрыться в безопасном месте.
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