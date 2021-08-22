Аргументы Недели В мире 13+

Представитель талибов Хаккани заявил о намерении бывшего главы МИД Афганистана Атмара вернуться в страну

, 12:42 Источник: РИА Новости

Представитель талибов Хаккани заявил о намерении бывшего главы МИД Афганистана Атмара вернуться в страну
Stringer/Global Look Press

“Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) связался с прежним главой афганского внешнеполитического ведомства Ханифом Атмаром. В ходе контактов удалось выяснить, что тот вернется в Афганистан.

Данная информация поступила от телеканала Al-Jazeera, который в своем материале ссылается на представителя этого радикального движения. Речь идет о Халиле Аль-Рахман Хаккани, являющемся высокопоставленным членом группировки террористов “Сеть Хаккани”, которая тесно сотрудничает с талибами.

По его словам, в настоящее время наблюдаются важные встречи с представителями всех сторон касательно обсуждения формирования нового правительства. Отметим, что некоторое время назад Атмар рассказывал, что на его резиденцию и коллег были совершены нападения, и всем им пришлось укрыться в безопасном месте.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Политолог Ростислав Ищенко: «Для Украины судьба Афганистана - недостижимая цель»

Политолог Ростислав Ищенко: «Для Украины судьба Афганистана - недостижимая цель»

Судьба Афганистана является «недостижимой целью» для Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил некоторое время назад политический аналитик Ростислав Ищенко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью